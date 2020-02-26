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الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:31 م
خالد صلاح
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باكستان تعلن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:13 م
باكستان تعلن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران محاولات التصدى لفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات فى باكستان، اليوم الاربعاء، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها لشاب قادم من إيران، وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، أن حالة الإصابة بالفيروس تقع فى مدينة كراتشى بإقليم السند جنوبى شرقى البلاد على الحدود مع الهند، موضحة أن المصاب شخصٌ يبلغ من العمر 22 عاماً جاء على متن طائرة من إيران وكان دائم التردد عليها.
 
وقامت السلطات الباكستانية، بحجز المريض وأسرته فى حجر صحى على الفور فى إحدى مستشفيات كراتشي.
 
وتقوم إسلام آباد، بفحص جميع الركاب الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة التى جاء من خلالها المصاب.
 
وكانت فضائية "العربية" قد أفادت فى خبر عاجل لها يوم الإثنين الماضى، أن باكستان تحجر صحيا على 200 إيرانى قرب الحدود خوفا من الـ "كورونا".
 
وكانت باكستان، أغلقت حدودها مع إيران بصفة مؤقتة، تخوفا من الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المستجد.
 
وقال وزير الداخلية بمحافظة (بلوشستان) الباكستانية، ضياء الله لانجو - فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد الماضى، إن الخطوة جاءت بعد إعلان السلطات الإيرانية عن ظهور العديد من حالات الإصابة ووفيات جراء الفيروس.
 
وكانت باكستان، قد أنشأت مستشفى طبى على الحدود مع إيران للتعامل مع الوضع الطارئ المحتمل.
 
وتتشارك باكستان وإيران، حدودا تزيد مساحتها على 900 كيلو متر.
 

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ايران

فيروس كورونا

كورونا

السلطات الباكستانيه

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