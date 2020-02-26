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انقطاع المياه عن 5 أحياء بالجيزة 10 ساعات يوم الجمعة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:20 م
انقطاع المياه عن 5 أحياء بالجيزة 10 ساعات يوم الجمعة إنقطاع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة لمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب ، وذلك ضمن أعمال العمرات السنوية والتى تستمر لمدة 10 ساعات إعتباراً من الساعة الـــ 10 مساء الجمعة الموافق 28/2/2020وحتى الساعة الــ 8 من صباح يوم السبت الموافق 29/2/2020 
 
وأضافت المحافظة،  أن المناطق التي تتأثر بالانقطاع أحياء (جنوب الجيزة ، الطالبية ، العمرانية ، الهرم ، بولاق الدكرور ) خلال فترة تنفيذ الاعمال .
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الخاصة والعامة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 . 
 
وعلى جانب آخر ، كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اصدر قراراً بمجازاة نائب رئيس حى الطالبية ونائب رئيس حى العجوزة بخصم عشرة أيام من راتبهم وذلك لتقاعسهم فى مهام عملهم مما أدى الى تردى حالة النظافة بنطاق اختصاصهم .
 
وجاء قرار محافظ الجيزة عقب جولة قام بها لتفقد حالة النظافة بأحياء الطالبية والعجوزة بقطاعات شارع أحمد عرابى وميت عقبة وترسا والمطبعة والمريوطية حيث ضبط راشد العديد من نقاط التقصير فى العمل بتلك الشوارع خاصة فيما يخص حالة النظافة ومتابعة شركات الجمع السكنى .
 
كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بمجازاة نائب رئيس حى الهرم للتقاعس فى العمل بعدم الاشراف على اعمال النظافة ما أدى الى وجود مخلفات نظافة ورطش بجوار الطريق الدائرى نهاية شارع المنشية بجوار مسجد المدينة حيث وجه المحافظ حى الهرم برفع المخلفات على حساب الشركة المسند لها أعمال النظافة بالمنطقة ومتابعة دقيقة لأعمال الشركة وعدم تكرار تواجد اى مخلفات بجوار الطريق الدائرى .
 
وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مشرفى النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بقطاع شارع ترسا وقطاع العجوزة وقطاع الهرم بخصم خمسة أيام من راتبهم لمسئوليتهم المباشرة فى التقصير فى أعمال رفع المخلفات ومتابعة حاله النظافة بنطاق أختصاصهم .
 
 
 

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