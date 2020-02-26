انفجار ضخم بمصفاة للنفط فى لوس أنجلوس

أ.ش.أ

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، وقوع انفجار ضخم فى مصفاة "ماراثون" للنفط في مدينة كارسون بلوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت السلطات - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية -" إن رجال الشرطة أغلقوا على الفور جميع الطرق المحيطة بالمصفاة، ولم يتحدد سبب الانفجار حتى الآن".

وتعد مصفاة "ماراثون" للنفط الأكبر في ساحل أمريكا الغربي، وتعالج النفط الخام من وادي سان خواكين بكاليفورنيا وحوض لوس أنجلوس، وتصل طاقتها الإنتاجية 363 ألف برميل يوميا، وتنتج البنزين ووقود الديزل إلى جانب نواتج التقطير وفحم الكوك.

كانت الشرطة الأمريكية، اعلنت مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، في عملية إطلاق نار أثناء تنظيم مسابقة لمعركة الديوك في منطقة باكويما التابعة لـ"لوس أنجلوس".

ونقلت شبكة "abc" الأمريكية عن شرطة لوس أنجلوس، أنه تم نقل 2 مصابين إلى المستشفى حالتهم حرجة.

وقالت الشرطة، إن مطلق النار مازال طليقا، مشيرة إلى أن دوافع إطلاق النار غير معروفة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار في أمريكا، لا تتوقف حيث تعرض 6 اشخاص لإطلاق نار حينما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، أول الشهر الجاري.

ونجحت الشرطة في القبض على المشتبه به واحتجازه، لكنها لم تعلن الدافع وراء الحادث.