انعقاد الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا

كتب أحمد جمعة

ترأس السفير الدكتور بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الجانب المصرى فى جولة المشاورات السياسية المشتركة مع الجانب الإيطالى والتى عقدت فى روما بمشاركة سفير مصر لدى إيطاليا هشام بدر، وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن السفير سباستيان كاردي مدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية ترأس الجانب الإيطالي، بمشاركة عدد من مديري الإدارات المعنية بالتعاون مع مصر بشئون الشرق الأوسط وإفريقيا والاتحاد الأوروبي بالخارجية الإيطالية.

وأثنى الجانبان على مستوى المشاورات واللقاءات الدورية بين قيادتي البلدين، والتي وصلت إلى تسعة لقاءات، واللقاءات المستمرة بين وزيري خارجية البلدين، بما يعكس الزخم والمستوى المتميز لهذه العلاقات، فضلًا عن انعقاد الجولة الرابعة للمشاورات على مستوى كبار المسئولين تنفيذًا لاتفاق وزيري الخارجية في عام 2018.

وتم خلال جولة المشاورات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين استنادًا لمبدأ تحقيق المكاسب للطرفين، وخاصة وأن إيطاليا هي الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، فضلًا عن الاستثمارات الإيطالية في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يُعد نموذجًا يحتذى به للتعاون بين البلدين في باقي القطاعات كصناعة السيارات والبنية التحتية والرقمنة والتنقل الذكي وغيرها.

كما تناول الجانبان سبل تعميق الاتصالات بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يسهم في استفادة قطاع الأعمال الإيطالي من الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد المصري الذي أصبح ثالث أكثر الاقتصاديات نموًا في العالم.

وأكد سفير مصر لدى إيطاليا السفير هشام بدر على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية وما حققته من نتائج إيجابية في مختلف مجالاتها وأهمية مزيد من تعميق وتطوير هذه العلاقات، وأن الوقت أصبح مواتيًا لاستفادة الشركات الإيطالية من الفرص الكبيرة المتاحة حاليًا في مصر في مختلف القطاعات.

وتناولت المشاورات بشكل مكثف الرؤية المشتركة للبلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمتان الليبية والسورية وانعكاس استمرارهما سلبًا على الاستقرار في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تداعياتهما على قضيتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأهمية التوصل لتسوية سياسية مقبولة للأزمتين وفقًا لرؤية شاملة تتناول كافة أبعاد الأزمتين.

بدوره، شدد الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على أهمية تفكيك الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في أي إطار أمني يتم التوافق عليه.

كما استعرض السفير بدر عبد العاطي الإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام المنصرم، حيث أشاد الجانب الإيطالي بنجاح الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد دفع القضايا والأجندة الإفريقية قدمًا.