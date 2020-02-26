اليونان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الأربعاء، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، ويصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.

و كانت إسبانيا، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسى للبلاد، وقالت السلطات الصحية فى إقليم كتالونيا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ "إن الاختبارات أكدت أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما، مقيمة فى برشلونة، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا، حيث وضع 25 شخصا تعاملوا معها فى الحجر الصحى بالمنزل لمدة أسبوعين".

فيما أعلنت السلطات فى بلنسية ومدريد، اليوم الأربعاء، حالتى إصابة أخريين بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قلل وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيا من شأن الأمر.. مؤكدا أن جميع الحالات قدمت من الخارج، ولم يحدث إلى الآن أى انتقال داخلى للعدوى.

وكانت السطات فى جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكنارى الأسبانية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن فندقا فى جزيرة تنريفى أغلق بعدما أكدت الاختبارات إصابة طبيب إيطالى بفيروس كورونا كان يقضى عطلة فى البلاد، وأثبتت الفحوص لاحقا إصابة زوجته أيضا.

وتستعد إسبانيا لفيروس كورونا بعد ظهور ثلاث حالات إصابة بجزيرة تينيريفى، وتسجيل 7 قتلى فى إيطاليا مع حوالى 231 مصابا، حيث تشعر السلطات الإسبانية بالقلق الشديد من انتشار الفيروس بشكل سريع مثلما حدث فى إيطاليا.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر بالفعل فيروس كورونا أو ما يطلق عليه كوفيد 19 وباء محتمل، بعد العدد الكبير للمصابين فى جميع أنحاء العالم، بالاضافة إلى ما يقرب من 80 الف حالة وفاة، ولذلك ترغب حكومة إسبانيا فى إعداد جميع البروتوكولات اللازمة للتصدى لفيروس كورونا ومنعه من الانتشار فى البلاد.