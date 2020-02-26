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اليمن ترحب بقرار مجلس الأمن 2511 وتطالب بتصنيف مليشيا الحوثى منظمة إرهابية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:52 ص
اليمن ترحب بقرار مجلس الأمن 2511 وتطالب بتصنيف مليشيا الحوثى منظمة إرهابية معمر الإريانى
كتب محمد تهامى زكى

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رحب وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، بقرار مجلس الأمن رقم 2511 الذى جدد تأكيده على التزامه القوى بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة من ايران، مطالبا مجلس الأمن الدولى بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها.

وقال الإريانى، عبر حسابه على تويتر: "نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2511 والذى جدد تأكيده على التزامه القوى بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة من ايران، والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار المليشيا الحوثية منع موظفى الأمم المتحدة فحص وصيانة ناقلة النفط صافر".

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وأضاف الإريانى: "القرار الذى تم التصويت عليه بالإجماع أدان بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنسانى الدولى بما فيها الانتهاكات التى تنطوى على أعمال العنف الجنسى فى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والقيود المفروضة على إيصال السلع إلى المدنيين، فى إشارة الى القيود التى تفرضها المليشيا الحوثية".
 
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وتابع الإريانى: "نطالب مجلس الأمن الدولى بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها، والإشارة بوضوح للدور الإيرانى فى دعم وتمويل وتسليح المليشيا، ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".
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وأقر مجلس الأمن الدولى، مشروع القرار رقم 2511 الخاص باليمن، الذى ينص على تمديد العقوبات ضد القياديين فى جماعة "أنصار الله" الحوثية، التى تم فرضها فى وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر فى عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021.

كما يفرض القرار، مد فترة العقوبات على اليمن بعد المباحثات التى أثارت الخلافات بين الأطراف اليمنية وما كشفته لجنة الخبراء عن الأسلحة التى وصلت هناك، وشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته، كما أشار إلى ما توصلت له لجنة الخبراء من الأمم المتحدة عن وصول أجزاء من الطائرات المسيرة والأسلحة يحمل بعضها خصائص تشبه الأسلحة المتواجدة فى إيران.

وحظى القرار بتأييد بريطانيا، التى صاغت مسودة القرار، والولايات المتحدة والقوى الغربية، بينما عارضته كل من روسيا والصين، معللين ذلك بأن القرار "لم يراع" طلباتهما.


اليمن

مجلس الامن الدولى

الحوثى

مليشيا الحوثى

الحوثيين

مجلس الامن

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