اليابان: أحد مفاعلات فوكوشيما المنكوبة عام 2011 يجتاز فحص ضوابط السلامة

أ.ش.أ

اجتاز مفاعل نووى شمال شرق اليابان، الذى تضرر من كارثة تسونامى عام 2011، مسحا رسميا لمراقبة السلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، ما يمهد الطريق لإعادة تشغيله بعد الانتهاء من إجراءات مكافحة الكوارث بحلول نهاية مارس من العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الوحدة رقم 2 فى مصنع أوناجاوا التابع لشركة توهوكو للطاقة الكهربائية فى مقاطعة مياجي حصلت على موافقة هيئة التنظيم النووى، لتصبح ثانى مفاعل تضرر من الكوارث بعد محطة توكاي رقم 2 فى مقاطعة ايباراكى، الذى يجتاز معايير السلامة الأكثر صرامة الصادرة بعد أزمة فوكوشيما النووية.

ولا تزال هناك حاجة إلى استكمال إجراءات مكافحة الكوارث فى المصنع المتاخم لبلدة أوناجاوا ومدينة إيشينوماكي، بما فى ذلك بناء جدار بحري وقائى ضد تسونامى بارتفاع 800 متر. ويحتاج المشغل أيضا إلى الحصول على موافقة السكان المحليين قبل إعادة تشغيل المصنع.

وفى شأن أخر، اقترح رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى اليوم الأربعاء إلغاء الأحداث الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث الكبرى أو تأجيلها لمدة إسبوعين، وذلك بسبب تفشى فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء طرح هذا المقترح خلال اجتماعه بالفريق الحكومى المكلف بمتابعة انتشار فيروس "كورونا" وكيفية التصدى له داخل البلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).