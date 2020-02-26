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الوكالة النسائية بالمسجد الحرام تنظم حملة توعوية بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:00 ص
الوكالة النسائية بالمسجد الحرام تنظم حملة توعوية بفيروس كورونا المسجد الحرام
وكالات

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نظمت الوكالة النسائية بالمسجد الحرام ، أمس، حملة تثقيفية صحية للتوعية بفيروس كورونا الجديد لجميع منسوبات الإدارات العامة والوحدات فى الوكالة النسائية بالتنسيق مع مديرة وحدة تنسيق الأعمال الخارجية العنود بنت فهد الدهاس بحضور الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود وذلك في قبو توسعة الملك فهد بالمسجد الحرام .

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تناولت الحملة عقد 3 لقاءات توعوية وصحية شملت التعريف بفيروس كورونا الجديد ومصدره وأعراضه ومدة ظهورها والخطوات العملية للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأوضحت مديرة وحدة تنسيق الأعمال الخارجية العنود الدهاس أن الوكالة النسائية تعمل على نشر الوعى الصحى بين المنسوبات من خلال تنظيم لقاءات وبرامج توعوية مستمرة لتعزيز أنماط الحياة الصحية بإشراف ودعم من الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، واصلت إهداء الحقائب العلمية على قاصدى المسجد الحرام، ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ماجد بن محمد المسعودى، أن الإدارة قامت خلال هذا العام بتوزيع أكثر من 5000 حقيبة علمية على قاصدى بيت الله الحرام من طلبة العلم والمعتمرين والزوار، تحتوى على بعض الكتيبات والوسائط التقنية المتعلقة بأحكام الفقه والعقيدة والتوحيد.

وأضاف أن الحملة تأتي إبرازاً لدور الرئاسة التعليمى والتوجيهى إلى جانب نشر العلم الشرعى.

ويُشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تقوم يوميًا بغسل أكثر من 2000 حافظة لماء زمزم مع قواعدها، داخل المسجد الحرام، وفق أعلى مستويات النظافة والتعقيم للحفاظ على سلامة زوار وقاصدى المسجد الحرام، ويقوم بعملية الغسيل والتعقيم وتوزيع الحافظات والإشراف عليها داخل المسجد المكى، مسؤولو إدارة سقيا زمزم بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة.


المسجد الحرام

السعوديه

كورونا

فيروس كورونا

مكه

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