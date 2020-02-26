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الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لـ"تكميلية سمالوط" اليوم

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص
الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لـ"تكميلية سمالوط" اليوم انتخابات،ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفى تعقده بمقرها اليوم فى الثانية عشر والنصف ظهرا، تفاصيل الجدول الزمنى المتعلق بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا.

ويتضمن الجدول الزمنى دعوة الناخبين للاقتراع فى الدائرة ، حيث تعلن الهيئة مواعيد الانتخابات فى الداخل والخارج ، كما تعلن مواعيد تقديم طلبات الترشح ، مرورا بمواعيد تقديم التظلمات والفصل فيها ، والدعاية الانتخابية والصمت الدعائى ، وانتهاء بإعلان النتائج.

كما تعلن الهيئة مواعيد إجراء جولة الإعادة حال وجودها.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا ، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان في الكبد توفي على إثره.

واعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء الماضى، نتيجة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك عن دائرتي الجيزة وملوي في المنيا، والتي أجريت على مقعديهما الانتخابات بعد وفاة شاغليهما.

و قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدستور والقانون أناط بالهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، حيث أشرفت الهيئة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتي الجيزة وملوي في محافظة المنيا بعد وفاة شاغليهما، طبقًا لكتاب رئيس مجلس النواب الذي تلقته الهيئة.

و كان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة الأولى الجيزة بعدد أصوات 36 ألف و212 صوتا، فيما أعلن إجراء جولة الإعادة على مقعد الدائرة السابعة ملوى بالمنيا بين المرشحين عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم رشدان، لعدم حصول أيٍ منهما على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا يومى ٦ و٧ مارس للمصريين فى الخارج،  ويومى الثلاثاء والأربعاء ١٠ و١١ مارس للمصريين فى الداخل.


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