الهيئة الوطنية تحدد الرموز الانتخابية للمرشحين على مقعد سمالوط ..مستند

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا.

ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، على أنه يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى الانتخابات البرلمانية الرموز المبينة بالجدولين المرفقين بهذا القرار ويتضمن الجدول الاول الرموز المخصصة لمترشحى الأحزاب السياسية، ويتضمن الجدول الثانى الرموز المخصصة للمترشحين المستقلين.





كما نص القرار على لرئيس الحزب طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين عن الحزب فى الدائرة ويحدد فى طلبه الرمز المخصص لكل مرشح على أن يكون من الرموز المخصصة للحزب.

وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم.





تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثانى وفقا للآتى:

1 - يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح.

2 - يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنة تلقى الطلبات أوراق الترشح أولا بأول ، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه وفى حالة عدم الاختيار تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح رمزا بمعرفتها.

كما نص القرار على أن يتم اعلان كشوف المترشحين المقبولين ورموزهم لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم التالى لإقفال باب الترشح، وذلك بمقار لجان متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة.

يجوز لكل مترشح من المقبولين التقدم بطلب مسبب للهيئة الوطنية للانتخابات لتعديل الرمز المخصص له وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، ويتولى المدير التنفيذى للهيئة عرضه على مجلس إدارة الهيئة، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.



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