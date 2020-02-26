سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند ترسل مساعدات طبية إلى ووهان لمساعدتها فى محاربة كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:20 م
الهند ترسل مساعدات طبية إلى ووهان لمساعدتها فى محاربة كورونا محاولات تطهير الشوارع فى الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار اليوم الأربعاء إرسال 15 طنا من المساعدات الطبية إلى مدينة "ووهان" الصينية لمساعدتها فى مكافحة فيروس "كورونا"، وقال جيشانكار -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن إرسال المساعدات هو تعبير قوى عن تضامن بلاده مع الشعب الصينى فى هذا الوقت الحرج.
 
ومن المقرر أن يعود على متن الطائرة عدد من المواطنين الهنود الذين وافقوا على إجلائهم من المدينة الصينية التى تواجه تفشى واسع للفيروس.
 
وكانت سلطات مدينة "ووهان" الصينية (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19")، قد أعلنت يوم الاثنين الماضى، أنها ستسمح لغير المقيمين فى المدينة بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض مرضية ولم يتصلوا نهائيا بمصابين بالفيروس.
 
وذكرت السلطات - فى بيان اليوم - أنه يمكن كذلك للأشخاص غير الخاضعين للحجر الصحى ويسعون للحصول على علاج من أمراض أخرى مغادرة المدينة على دفعات.
 
يأتى هذا القرار بعد نحو شهر من وقف "ووهان" - التى يسكنها نحو 11 مليون شخص، وهى عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين - حركة النقل عبر الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات والرحلات الجوية والقطارات للركاب المتجهين إلى خارج المدينة، فى إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.
 
وفى سياق آخر، بدأ أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصينى، مناقشة مشروع قرار بشأن الحظر الشامل للإتجار بالحيوانات البرية غير القانونية والقضاء على العادات السيئة المتمثلة فى أكل الحيوانات البرية لحماية حياة الناس وصحتهم.
 
كما أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح (أعلى هيئة لتخطيط الاقتصاد فى الصين) اليوم أنها ستطرح المزيد من إجراءات الخفض المستهدف للضرائب والرسوم لمساعدة الأعمال متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم فى التغلب على الصعوبات، خاصة وأنها من بين من تعرض لأكبر تضرر جراء تفشى فيروس كورونا الجديد.
 

الهند

ووهان

الصين

كورونا

فيروس كورونا

مساعدات طبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة