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لدى وكالات التصنيف الائتماني..

النقد الدولى: مستوى الدين العام لجنوب أفريقيا اقترب من "الخط الأحمر"

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:55 م
النقد الدولى: مستوى الدين العام لجنوب أفريقيا اقترب من "الخط الأحمر" صندوق النقد الدولى
أ ش أ

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أعلن مونتفورت ملاشيلا مندوب صندوق النقد الدولى في جنوب إفريقيا أن مستوى الدين العام لجنوب إفريقيا وصل إلى حد لا يمكن تحمله بعد أن اقترب من "الخط الأحمر" لدى وكالات التصنيف الائتماني والمقدر بـ 60% من الناتج الاقتصادي.

وقال مندوب صندوق النقد الدولى فى جنوب إفريقيا - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة جوهانسبرج - "إن جنوب أفريقيا تعاني من أعلى مستوى للديون في تاريخها، وهذا الأمر في الواقع مثير للقلق، لكنها لم تطلب حتى الآن أي برامج تدعمها من قبل الصندوق".

وعدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في نوفمبر الماضي، تصنيفها للاستثمار في جنوب أفريقيا من "مستقر" إلى "سلبي"، مرجعة ذلك إلى التدهور المستمر في مسار النمو الاقتصادي لجنوب أفريقيا وعبء الدين العام.

وأكدت المراجعة تصنيف جنوب أفريقيا عند "بي إيه إيه 3"، وهو أدنى تصنيف يتعلق بالاستثمار، وجاءت هذه المراجعة بعد أيام من بيان متشائم خاص بميزانية البلاد توقع تسارع الدين الحكومي لأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023 وإلى 80% بحلول عام 2028 ما لم تتخذ جنوب أفريقيا إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الدين الحكومي.


صندوق النقد الدولى

جنوب إفريقيا

وكالات التصنيف الائتماني

الدين الحكومي

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