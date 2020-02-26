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خالد صلاح
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النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:30 ص
النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز مدينة وآمال تخفيضات أوبك ناقلة نفط
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع شراء مستثمرين الخام لتغطية مراكز مدينة بعدما مُنيت بخسائر على مدى ثلاث جلسات في حين تتجه الانظار لاحتمال خفض الإمدادات في الوقت الذي تتنامي فيه المخاوف من وباء فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 55.28 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 50.31 دولار للبرميل، لكن الأسعار تظل منخفضة نحو 7% منذ إغلاق يوم الخميس.

وتصاعدت المخاوف من وباء فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اُكتشف في حوالي 30 دولة.

ونزلت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء، ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا لمواطنيها للتأهب لاحتمال تحول فيروس كورونا إلى وباء ما دفع وول ستريت للهبوط ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي تُعد ملاذا آمنا لمستويات متدنية قياسية.

وتراجع إنتاج ليبيا النفطي بشكل حاد منذ 18 يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية من جانب قوات موالية للقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة بأوبك+، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس.


أسعار النفط

النفط

برنت

فيروس كورونا

براميل بترول

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