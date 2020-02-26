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المنطقة الأزهرية في الإسكندرية تكرم أوائل الطلاب في معهد أبو قير

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:39 م
المنطقة الأزهرية في الإسكندرية تكرم أوائل الطلاب في معهد أبو قير أعضاء معهد أبو قير
الإسكندرية - أسماء على بدر

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كرم الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، طلاب معهد أبو قير الفائزين بالمركز الأول على مستوى المنطقة، فى مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية القسمين الأدبى والعلمى، وكذلك طلاب المرحلة الإعدادية الفائزين بالمركز الثانى على مستوى المنطقة فى مسابقة أوائل الطلبة. 

تم ذلك بحضور عصام فوزي، مدير التعليم الثانوى، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، ونشأت الصاوى مدير إدارة المنتزه، ومحمد عبدالسلام وكيل الإدارة.

وتقدم رئيس الإدارة المركزية بخالص التهنئة للطلاب الفائزين ولشيخ المعهد والعاملين به، وتوجه للطلاب بالنصح بالجد والاجتهاد لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وتم تسليم شهادات تقدير للطلاب الفائزين.

وكان قد بدأت أمس الثلاثاء، فعاليات التدريب على المنهج الجديد لمعلمى الصف الثانى الإبتدائى الأزهرية بالإسكندرية

وتابع الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية التدريب بمركز الخدمة والنشاط بميامي، كما تابع إبراهيم فاضل الوكيل الثقافى للمنطقة فعاليات التدريب بمعهد الشهيد وليد بإدارة العامرية.

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات معلمى الصف الثانى الإبتدائى على المنهج الجديد وفق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، ويتم التدريب بمركز الخدمة والنشاط بميامي، ومعهد برج العرب النموذجى الابتدائي، ومعهد الشهيد وليد الإبتدائى ، وذلك تحت إشراف أمين عزام مدير التدريب بالمنطقة .

وفى سياق متصل ، تابع الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، اليوم، إجراء مسابقة الطالب المثالى للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك تحت إشراف ناصر إسماعيل مدير رعاية الطلاب ، ووفاء أبوزيد موجه عام التربية الاجتماعية، وأعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية نشوى الماوردي، وإيمان خضر .

ويتم تقييم الطلاب من خلال المعلومات العامة، وحصول الطالب على المركز الأول على معهده فى الفصل الدراسى الأول، وإفادة بحسن أخلاق وسلوك الطالب من المعهد، بالإضافة إلى شهادات التقدير التى حصل عليها الطالب.

 

 

 

 


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