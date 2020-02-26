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المعارضة القطرية: تميم يهدر أموال الشعب للتعاقد مع نواب أمريكيين لتحسين صورته

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:09 م
المعارضة القطرية: تميم يهدر أموال الشعب للتعاقد مع نواب أمريكيين لتحسين صورته تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن موقع "المونيتور الأمريكي"، أعلن استقطاب أمير قطر تميم بن حمد لاثنين من المشرعين السابقين بالحزب الجمهوري الأميركي، للضغط على زملائهم السابقين في الحزب لتحسين صورته أمام واشنطن، بعد انتقادات حادة وُجهت له، موضحا أن سبب تلك الانتقادات يرجع إلى دعمه لحليفته إيران، والتي كان قد دفع لها 3 مليارات دولار، بعد مقتل "قاسم سليماني" القائد بالحرس الثوري الإيراني، والذي نجحت طائرة بدون طيار أميركية في تصفيته، خلاف دعمه وإيوائه لعناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

 

وأكد الموقع التابع للمعارضة القطرية، تعاقُد تميم مع النائب السابق "توم ديفيس" والذي مثَّل ولاية فرجينيا والنائب السابق توم رينولدز بالحزب الجمهوري، بمبلغ 35 ألف دولار شهرياً، للضغط على زملائهم الحاليين بالحزب بدعم سياساته وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفى وقت سابق تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.60% خاسرة 155.66 نقطة، لتغلق عند مستوى 9548.22 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها التأمين.

 

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 69.7 مليون سهم بقيمة 231.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 9184 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 34 سهما، واستقرت 4 أسهم.

 

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.85%، تلاه قطاعى الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم  قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%.

 

وفى سياق متصل أعلن بنك قطر الأول عن التخارج بنجاح هو ومستثمريه من سندات إجارة الطيران المهيكلة من خلال بيع اثنتين من طائرات بوينغ 737-900ER، ويأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية البنك وتوجه البنك إلى طرح فرص استثمارية عالمية ذات عوائد مجزية بالشراكة مع مستثمريه في السوق القطري والإقليمي.

 

 


قطر

ازمه قطر

تميم بن حمد

الدوحه

المعارضه القطريه

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