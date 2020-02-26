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المرصد: الجيش السورى يستهدف رتلا عسكريا تركيا بإدلب

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:00 م
المرصد: الجيش السورى يستهدف رتلا عسكريا تركيا بإدلب سوريا - ارسيفية
أ.ش.أ

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أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، ومقره لندن، بأن وحدات الجيش السورى استهدفت رتلا عسكريا تركيا فى محيط جبل الزاوية بمدينة إدلب.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، الأربعاء، إن قوات الجيش السوري تقدمت في ريف إدلب الجنوبى، حيث تمكنت من السيطرة على بلدة حزارين، كما تقدمت باتجاه محور جبل شحشبو، وسيطرت على قرى كورة وسحاب وديرسنبل وترملا، بعد معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة.

وأضاف أن وحدات الجيش السورى استهدفت مناطق في جبل الزاوية، ومدينة إدلب ومحيطها، ومدينة سرمين، وبلدات النيرب، وقميناس، والمسطومة، ومطار تفتناز العسكرى، ومصيبين، ومعارة عليا، ومناطق جبل الزاوية، ومعرة مصرين، وبنش بريف إدلب، وجبل شحشبو بريف حماة الشمالي.

وأحرزت قوات الجيش السورى، فى وقت سابق، تقدما جديدا فى ريف إدلب الجنوبى، إذ سيطرت على 30 قرية وبلدة خلال أقل من 60 ساعة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في سوريا والعلاقات بين روسيا والمنظمة الدولية، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أنه تم أثناء المحادثات بين الجانبين في جنيف، "تبادل معمق للآراء حول القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في سوريا".

كما تناول اللقاء المسائل المتعلقة بالعلاقات بين روسيا وأمانة الأمم المتحدة، إلى جانب إيلاء الجانبين اهتماما خاصا بالذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس المنظمة الدولية.

وبحسب البيان فقد أكد الجانبان تمسكهما بتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في الأمور الدولية.

والتقي لافروف بشكل منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، بعيدا عن الكاميرات.


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