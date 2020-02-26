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المؤتمر الدولى للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج مختلفة لمتطلبات العصر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:21 م
المؤتمر الدولى للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج مختلفة لمتطلبات العصر رئيس جامعة أسيوط يشارك بالمؤتمر
أسيوط -هيثم البدرى - ضحا صالح

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اختتمت جامعة أسيوط فعاليات المؤتمر الدولى الأول لكليات التمريض بالجامعات المصرية بصعيد مصر، والذى نظمته كلية التمريض بالجامعة تحت عنوان "نحو تحقيق التنمية المستدامة.. جودة التعليم والصحة" ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، والذى شهدت جلسته الافتتاحية حضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة سماح عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة نعمات محمد مقرر اللجنة العلمية للترقيات ، والدكتورة حريصة على الشيمى رئيس لجنة القطاع ، ولفيف من عمداء كليات التمريض من مختلف الجامعات ، ورواد التمريض من عدد من الجامعات العربية ، هذا إلى جانب مشاركة أساتذة متخصصين من جامعات دول السودان ، الأردن ، ألمانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك من المستشفى السعودى الألمانى ومستشفى الدمام .

ومن هذا المنطلق كشفت عميدة الكلية عن أبرز التوصيات التى تناولها المؤتمر والتى تضمنت التأكيد على أهمية التعرض إلى مناهج مختلفة لتتواكب مع متطلبات العصر والثورة العلمية والتكنولوجية ، وأهمية تدريب الطلاب فى مرحلة البكالوريوس على التفكير النقدى فى المناهج مع الحاجة إلى إستراتيجية جديدة وبيئة للتعلم ينتج من خلالها التفكير النقدى ، استخدام التعلم القائم على الكفاءة فى التدريس للطلاب ، هذا إلى جانب العمل على زيادة الوعى لدى مقدمى الرعاية الصحية مع استخدام نظام التحويل الأوروبى الائتمانى بالإضافة إلى نظام الساعات الدولى .

وأضافت الدكتورة سماح عبد الله أن التوصيات تضمنت أيضاً التأكيد على أهمية البرنامج التدريبى أثناء الخدمة لتحسين المهنة ، ووضع نظام لتجديد رخصة التمريض كل خمس سنوات ، والدعوة إلى ان تتضمن مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال لما لها من اثر فى الإبداع والابتكار ، وأن تكون قواعد التقديم متاحة للمحكمين ، وإعداد حملات تثقيفية حول سير المغذيات الدقيقة ومخاطر المشروبات الغازية .

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (1)
المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 
 
المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (2)
المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (4)

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (5)

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (6)

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (7)

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (8)

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (9)

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (10)

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط يوصى بتضمين مقررات ومناهج التمريض على الذكاء الاصطناعي (11)

المؤتمر الدولي للتمريض بجامعة أسيوط 

 

 


المؤتمر الدولى للتمريض

جامعة اسيوط

مناهج التمريض

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رئيس جامعة اسيوط

اخبار مصرية

اخبار مصر

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