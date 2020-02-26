المؤبد لسائق حرض على قتل نجل شقيقه و10سنوات لمتهم خطف وهتك عرض طفل بكفرالشيخ

وذلك فى أحداث القضية رقم 19112 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 943 لسنة 2014 كلي كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة بدأت فى 28 سبتمبر 2013، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما ارتكب المتهم "ع.إ.ف.ا"، سائق توك توك، ويقيم بقرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم، والصادر بحقه العقوبة بتحريض ومساعدة متهمين آخرين هم "محمد .أ"، مبيض محارة، و "محمد. م " تباع، على قتل ابن شقيقه الطفل "إبراهيم ع.إ.ف"، عمدًا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتله.

وكشفت أوراق القضية توجه المتهمين الأول والثانى، إلى المكان المتواجد فيه الطفل المجنى عليه، وعندما رأوه جثم المتهم الأول فوقه وكمم فمه، وربطوا عنقه بقطعة قماش، وعلقوا جسده على فرع شجرة، ما تسبب فىي مقتله.

وقضت ذات المحكمة مسبقًا بمعاقبة المتهم الأول مبيض المحارة بالإعدام شنقًا، في إحدى جلسات المحكمة في دورها بشهر إبريل 2019، ومعاقبة المتهم الثانى التباع بالسجن المؤبد.

كما قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، حضوريًا، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف وهتك عرض طفل، كما أمرت المحكمة بأن يؤدي للمدعي بالحق المدنى والد الطفل مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عرابين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، في أحداث القضية رقم 17386 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2377 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "السيد.م.إ.م.ا"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 26 سبتمبر 2018، بدائرة مركز شرطة البرلس، خطف طفلًا لم يبلغ من العمر 18 عامًا بالإكراه باقتياده عنوة وقسرًا إلى مكان بمنأى عن أعين الرقباء مستغلًا حداثة سنه، كما اقترنت تلك الجناية بأخرى تتضمن هتك عرض الطفل، بالقوة والتهديد، وتجريده من ملابسه.