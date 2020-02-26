الليكود يتقدم على حزب "أزرق- أبيض" قبل 5 أيام فقط من انتخابات الكنيست

كتب- هاشم الفخرانى

كشف أحدث استطلاع للرأى أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية النقاب عن تقدم حزب الليكود بـ34 مقعداً بزعامة بنيامين نتنياهو، مقابل 33 مقعدا لصالح تحالف "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس.

ويأتى الاستطلاع قبل 5 أيام فقط من بدء الاقتراع فى الانتخابات التى ستبدأ فى 2 مارس المقبل، حيث حلت القائمة العربية المشتركة فى المرتبة الثالثة برصيد 14 مقعداً، يليها حزب العمل – ميرتس بـ10 مقاعد فقط.



استطلاع

وكان استطلاع أجرته صحيفة " هأراتس" كشف عن أن تحالف "أزرق- أبيض" بزعامة بيني جانتس سيحصل على 36 مقعدًا، فيما سيحصل حزب الليكود اليمينى، بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على 33 مقعدًا.

وفيما يتعلق بالقائمة المشتركة التي تمثل العرب في الكنيست الإسرائيلى، بين الاستطلاع أنها ستحصل على 13 مقعدًا، وتبقى كثالث أكبر قوة فى الكنيست.

وبحسب الاستطلاع فإن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان سيحصل على 7 مقاعد، وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية- فسيحصل تحالف "يمينا" المتشدد برئاسة نفتالي بينت، وحزب "شاس" المتدين برئاسة أرييه درعي على 8 مقاعد لكل منهما، مقابل 7 مقاعد لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، أما تحالف "العمل-جيشير- ميرتس" اليساري برئاسة عمير بيرتس فسيحصل على 8 مقاعد بحسب الاستطلاع.

وحيال مشاركة الجمهور الإسرائيلى بالانتخابات المقبلة، أجاب 62% من المستطلعة آراؤهم أن مشاركتهم مؤكدة وحتمية، فيما قال 24% إن نسبة مشاركتهم عالية، مقابل 3% نسبة متوسطة، أما 11% أعربوا عن نسبة مشاركة منخفضة.

وفيما يتعلق بمن الأكثر ملائمة لتولى منصب الحكومة، أجاب 45% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الأنسب لهذا المنصب، مقابل 35% لصالح بيني جانتس، وأجاب 20% من المستطلعين بـ "لا أعرف".