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الكويت توقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:40 ص
الكويت توقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها كورونا فيروس كورونا
الكويت (أ ش أ)

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أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحريص، وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الحريص - في بيان صحفي - أن القرار يأتى فى إطار التزام الوزارة بتطبيق خطة الطواريء الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال إن إدارة النقل البحرى، قامت بالتنسيق مع مؤسسة الموانيء الكويتية، والجهات الحكومية ذات الصلة، بحظر استقبال السفن والبواخر القادمة من ايران، والعراق، والدول التي انتشر بها الفيروس، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للطيران المدني، بمخاطبة شركات الطيران العالمية، لتزويدها بالقرار الصحي لركابها، فضلا عن التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية من جانب، وشركات الطيران من جانب آخر، لتزويد المنافذ الجوية في الكويت بالمعدات الخاصة لحماية عامليها.

وأشار إلى أن ادارة الطيران المدني الكويتية، طلبت من شركتي الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، تخصيص فرق استجابة سريعة خاصة بالطواريء الطبية، وتطبيق خطط التعقيم بالطائرات، في حال اكتشاف أي حالة مصابة أو بدت عليها أعراض العدوى.

وأضاف أن من بين الاجراءات التي تم اتخاذها أيضا، التنسيق مع شركات الطيران العالمية، لإبلاغ الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن أي مسافر قادم لمطار الكويت الدولي (ترانزيت)، من الدول التي اكتشف بها الفيروس، وفحصه فور وصوله، قبل اختلاطه مع باقي الركاب.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، دعت أمس الثلاثاء، كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في (تايلاند، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا) والتي ظهر بها إصابات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) ‏وتم تعليق الرحلات الجوية معها، ‏إلى ضرورة التواصل مع بعثاتها الدبلوماسية على هواتف الطوارئ؛ لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم إلى الكويت.

وناشدت الخارجية الكويتية مجددا - في بيان رسمي - المواطنين الكويتيين بعدم السفر إلى الدول التي سجلت بها حالات مؤكدة لـ (فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) مؤخرا، وبتأجيل سفرهم في الوقت الراهن حتى إشعار أخر.

كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين حاليا في تلك الدول إلى مغادرتها فورا، حفاظا على سلامتهم، مع ضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء تواجدهم في تلك الدول، حتى مغادرتهم لها، بما في ذلك إتباع إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية في تلك الدول.

 


الكويت

كورونا

فيروس كورونا

مجلس الامه الكويتى

الطرود البريديه

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