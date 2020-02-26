الكهرباء: 26 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكة بالمنتزه

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك،



ففي نطاق قطاع المنتزة التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (689295) مشترك، أوضح شاكر فى بيان له اليوم أن الشركة نجحت فى تحقيق عدد من الإنجازات تتمثل فى :



· إضافة كابلات جهد متوسط 3.4 كم وإحلال 2.2 كم.



· إضافة كابلات جهد منخفض 5.3 كم وإحلال 1 كم.



· إضافة شبكة هوائية جهد منخفض 4.4 كم وإحلال 3.6 كم.



· إضافة محولات عدد 9 محول وإحلال عدد 5 محول.



وأشار الوزير أن التكلفة الاستثمارية تقدر 26 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه

بالنسبة لموقف الضبطية القضائية تم عمل (2614) محضر بقيمة 8.059 مليون جنيه وتم الانتهاء من تركيب (172920) عداد مسبق الدفع فى القطاع (المنزلى والتجارى).



وحول المناطق التى تم تطويرها فى قطاع المنتزة تم تركيب حجرات فى المناطق الآتية:



· منطقة شارع 30 غرامة.



· منطقة شارع 45 شمال.



· منطقة شارع 45 يمين.



· منطقة شارع السوق ـ سيدى بشر.



· منطقة عزبة البرلس قبلى.



· منطقة العماروة.



· منطقة الفلكى.



وقال شاكر، إن مردود هذه الإنجازات هو استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين الجهود وانخفاض معدلات الأعطال بمحافظة الإسكندرية.