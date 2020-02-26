سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: 26 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكة بالمنتزه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:54 م
الكهرباء: 26 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكة بالمنتزه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة  بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك،

ففي نطاق قطاع المنتزة التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (689295) مشترك، أوضح شاكر فى بيان له اليوم أن الشركة  نجحت فى تحقيق عدد من الإنجازات تتمثل فى :

·        إضافة كابلات جهد متوسط 3.4 كم وإحلال 2.2 كم.

·        إضافة كابلات جهد منخفض 5.3 كم وإحلال 1 كم.

·        إضافة شبكة هوائية جهد منخفض 4.4 كم وإحلال 3.6 كم.

·        إضافة محولات عدد 9 محول وإحلال عدد 5 محول.

وأشار الوزير أن التكلفة الاستثمارية تقدر 26 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه
بالنسبة لموقف الضبطية القضائية تم عمل (2614) محضر بقيمة 8.059 مليون جنيه وتم الانتهاء من تركيب  (172920) عداد مسبق الدفع فى القطاع (المنزلى والتجارى).

وحول المناطق التى تم تطويرها فى قطاع المنتزة تم تركيب حجرات فى المناطق الآتية:

·  منطقة شارع 30 غرامة.

·   منطقة شارع 45 شمال.

·     منطقة شارع 45 يمين.

·      منطقة شارع السوق ـ سيدى بشر.

·    منطقة عزبة البرلس قبلى.

·        منطقة العماروة.

·        منطقة الفلكى.

وقال شاكر، إن مردود هذه الإنجازات هو استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين الجهود وانخفاض معدلات الأعطال بمحافظة الإسكندرية.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الاسكندريه لتوزيع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة