الكشف الطبى على 600 مريض مجانا وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ عدد من الفعاليات، وحملات لإزالة التعديات، وقافلة طبية مجانية، ورفع مخلفات الأمطار، وتمهيد الطرق، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.

وقال أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه تابع أعمال القافلة الطبية المجانية بعزبة الجزار التابعة لقرية أبو بدوي، والتى ضمت القافلة العديد من التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبى المجانى على 600 حالة بمختلف التخصصات، وذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية، وبدء توافد المواطنين بالقرية والتوابع لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأضاف طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه تابع سير العمل بمنظومة النظافة بقرية السحايت، ورفع صناديق القمامة والنظافة حولها وسحب مياه الأمطار المتراكمة بمناطق تجمعها ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار،لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.3

وقال على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إن حملة مجلس المدينة تصدت للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتعدى على الأرضى الزراعية بقرية الحرية، وتم إزالة 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية بزمام جمعية الإصلاح الزراعى بقلين المحطة بالتفتيش والمنطاوى، مؤكدة أنه تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ومازالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء.

وأضاف أشرفَ هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تابع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى بر بحرى، وأعمال مسح وتوسعة وتهيئة طريق مقابر المسلمين بقرية مسطروه ببر بحرى، مؤكدًا ان العمل مستمر بكافة القرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها مع المرور والمتابعة الميدانية الدورية بكافة القطاعات الحكومية والخدمية.



إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ

إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ



إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ



إزالة التعديات على الأراضى بكفر الشيخ



القاقلة الطبية بقرية الجزار