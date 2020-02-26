القابضة الكيماوية تدرس أسباب تراجع نتائج شركة مصر لصناعة الكيماويات

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة القابضة تتابع مع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية وهى من الشركات التابعة ، أسباب تراجع نتائجها سواء العام المالى الماضى 2018-2019 أو خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ، بالرغم من الإنتهاء من مشروعات التحديث والتطوير ، كما ستقوم بدراسة أسباب ذلك التراجع الفترة المقبلة.

أشار المصدر أن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات سينعقد بعد غد لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020-2021 ، وهو الاجتماع الذى سيحدد مستهدفات الإنتاج والايرادات والارباح وسبل إعادة الشركة لعدها السابق من تحقيق معدلات مرتفعة من الربحية .

وكانت الشركة ذكرت في في بيان سابق للبورصة ، أن المجلس سيعقد اجتماعاً أخر يوم 29 فبراير الجاري، للنظر في بيانات متابعة الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة عم الفترة المالية من 1 يوليو 2019 وحتى 31 يناير 2020.

كما سيناقش المجلس موقف الاستثمارات، والتحصيل والسيولية، والمخزون والائتمان، والنقد الأجنبي، ومؤشرات هيكل التمويل، وقائمة التدفقات.

جدير بالذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 14.34 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 59.52 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 27.42 %، لتصل إلى 153.59 مليون جنيه، مقابل 211.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.