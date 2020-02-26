وأضاف أنه "يستثنى من القرار العراقيين الوافدين من هذه الدول وكذلك الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".