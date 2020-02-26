العراق: الاشتباه فى إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا

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أعلنت مديرية الصحة فى محافظة نينوى العراقية، عن الاشتباه فى إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائى - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن صحة نينوى احتجزت 12 شخصا قادمين من إيران، ومشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتم وضعهم فى الحجر الصحى التابع لمستشفى السلام العام بالموصل.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، فيما أوقفت السلطات العراقية دخول القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من كل من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وذلك بعد قرارين سابقين بإيقاف دخول القادمين من الصين وإيران.

و كانت العراق، قد أعلنت مساء اليوم، عن تمديد عطلة نصف العام الدراسى فى بغداد والبصرة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، قد أعلنت عن إيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين من سبع دول بسبب انتشار فيروس كورونا بها، وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إن "وزير الخارجية وجه سفارات العراق فى الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين".

وأضاف، أنه "يستثنى من القرار العراقيين الوافدين من هذه الدول وكذلك الدبلوماسيين العاملين فى البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الثلاثاء، عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا فى كركوك، لعائلة كانت قادمة من إيران، حيث أوضحت الوزارة فى بيانها أنه تم تطبيق الحجر الصحى على العائلة والفحص الطبى من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية.