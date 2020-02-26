سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: الاشتباه فى إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:06 م
العراق: الاشتباه فى إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا صورة مجهرية لفيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الصحة فى محافظة نينوى العراقية، عن الاشتباه فى إصابة 12 شخصا قادمين من إيران بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائى - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن صحة نينوى احتجزت 12 شخصا قادمين من إيران، ومشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتم وضعهم فى الحجر الصحى التابع لمستشفى السلام العام بالموصل.
 
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، فيما أوقفت السلطات العراقية دخول القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من كل من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، وذلك بعد قرارين سابقين بإيقاف دخول القادمين من الصين وإيران.
 
و كانت العراق، قد أعلنت مساء اليوم،  عن تمديد عطلة نصف العام الدراسى فى بغداد والبصرة. 
 
وكانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، قد أعلنت عن إيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين من سبع دول بسبب انتشار فيروس كورونا بها، وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إن "وزير الخارجية وجه سفارات العراق فى الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين".
 
وأضاف، أنه "يستثنى من القرار العراقيين الوافدين من هذه الدول وكذلك الدبلوماسيين العاملين فى البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".
 
وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الثلاثاء، عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا فى كركوك، لعائلة كانت قادمة من إيران، حيث أوضحت الوزارة فى بيانها أنه تم تطبيق الحجر الصحى على العائلة والفحص الطبى من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية.
 

العراق

كورونا

فيروس كورونا

مصابين بفروس كورونا

محافظه نينيوى

الصحه العراقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق يقرر تمديد عطلة نصف العام الدراسى فى بغداد والبصرة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:28 م

العراق يعلن إيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين من 7 دول بسبب كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:34 ص

العراق من المظاهرات إلى أزمة "كورونا"..العراقيون يتأهبون ضد الفيروس المميت..حظر سفر وتعليق دراسة وإصابات بكركوك.. ووزارة الصحة تعلن 4 إصابات جديدة وعزل مدينة النجف..ومظاهرات لوقف الرحلات إلى إيران

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:00 م

العراق: إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا فى كركوك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:35 م

العراق تحظر دخول المسافرين من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة