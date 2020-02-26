العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من العمر داخل أتوبيس بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثر عمال إحدي شركات الاتوبيسات، المتخصصة في نقل الركاب من الغردقة للمحافظات الأخرى، علي جثة شاب في العقد الرابع من العمر، داخل الأتوبيس، وتم اخطار الاجهزة الامنية بالواقعة، التي انتقلت لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الغردقة العام وتحرر محضر بالواقعة وجاري الغردقة علي النيابة العامة.

كان العميد محمد دردير مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، قد تبثى اخطارا يفيد العثور علي جثة شاب يدعي محمد رمضان إبراهيم، في العقد الرابع من العمر وتحديدا 35 عاما، جثة هامدة داخل أتوبيس، تابع لسركة اتوبيسي، بموقع شركات الاتوبيسات بمنطقة زهران.

وتبين أن الشاب من محافظة المنوفية، حيث أكد تقرير مفتش الصحة عدم الجزم بسبب الوفاة وتم اخطار النيابة والتحفظ علي الجثة واخطار اسرة المتوفي بالواقعة.















