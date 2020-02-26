الصين ناعية مبارك: قدم إسهامات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وسيتذكره شعبنا

أ.ش.أ

أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن تعازيها العميقة لرحيل رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك، ومواساتها لأسرته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" - خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر الوزارة تعليقا على رحيل الرئيس المصرى الأسبق -" إن مبارك قدم إسهامات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية الصينية المصرية، وسيظل فى ذاكرة الشعب الصينى، وستواصل الصين العمل مع مصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

كانت رئاسة الجمهورية، أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.