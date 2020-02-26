الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم، الأربعاء، إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 11 حالة.

وكتبت وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها على تويتر: "تعلن وزارة الصحة عن تأكيد إصابة حالتين بفيروس كورونا_المستجدّ COVID19 مرتبطتين بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليصبح الإجمالى 11 حالة".



الكوبت

وكانت وزارة الصحة الكويتية، نفت أمس الثلاثاء، صحة ما يشاع عن السماح بدخول غير الكويتيين القادمين من إيران، الذين يحملون إقامات صالحة إلى الكويت، وأكدت الصحة الكويتية - فى بيان صحفى، أن ما يشاع بوسائل التواصل الاجتماعي، عن توصية الوزارة بالسماح لبعض الركاب من غير المواطنين القادمين من إيران، ممن يحملون إقامات صالحة بدخول البلاد، أمر غير صحيح.

وأشارت إلى تنسيقها مع الجهات المعنية فى الدولة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من جميع الجهات، لاسيما المناطق التى رصدت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين فى دولة الكويت.

من جهتها دعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الثلاثاء، كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا فى (تايلاند، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا) والتى ظهر بها إصابات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) ‏وتم تعليق الرحلات الجوية معها، ‏إلى ضرورة التواصل مع بعثاتها الدبلوماسية على هواتف الطوارئ؛ لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم إلى الكويت.

وناشدت الخارجية الكويتية مجددا - فى بيان رسمى - المواطنين الكويتيين بعدم السفر إلى الدول التى سجلت بها حالات مؤكدة لـ (فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) مؤخرا، وبتأجيل سفرهم فى الوقت الراهن حتى إشعار أخر.