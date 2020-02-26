الصحة العالمية: استخدام عبارة "وباء عالمى" لوصف فيروس كورونا غير مبرر

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمى" لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يسهم فى زيادة المخاوف غير المبررة، وأضاف جيبريسوس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، وأن هذا أمر غير صحيح.
وقال إن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية.
من جانبه، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إلى عدم الهلع بسبب تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم ، شخصت 96.5 % منها في الصين.
وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 12 حالة وفاة و325 حالة إصابة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة وثلاث حالات إصابة جديدة.
وذكرت قناة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" طالب بالتحلي بالهدوء، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق بالبلاد.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
من جهه أخرى كشفت صحيفة (تليجراف) البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الأطباء سيفحصون الآلاف من البريطانيين للتأكد مما إذا كانوا مصابين بفيروس (كورونا المستجد) من عدمه، وذلك وسط مخاوف من أن تفشي المرض في أوروبا قد يعني أنه قد يكون هناك حالات أكثر بكثير في المملكة المتحدة.
وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني - أنه سيتم تطبيق مراقبة وفحص جماعي ، حيث تكثف بريطانيا من استجابتها للتهديد المتزايد للفيروس، كما يفكر المسؤولون الصحيون في إغلاق المدارس وفرض قيود على النقل في حالة انتشار الخطر.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بعدما لقي أكثر من 2600 شخص حتفهم، وأصيب حوالي 80 ألف آخرين في أكثر من 30 دولة، ومن ضمنها 11 دولة في أوروبا بسبب هذا الفيروس.
ولفتت إلى أن عدد الحالات في إيطاليا ارتفع - بحوالي 100 حالة، ليصل الإجمالي إلى 325 حالة إلى جانب 12 حالة وفاة.
كما طالبت وزارة الصحة البريطانية رعاياها القادمين من شمال إيطاليا بالقيام بعزل ذاتي، بعد تفشى فيروس كورونا في إيطاليا.. داعية رعاياها بتجنب الاختلاط بالمواطنين والتواصل مع خدمة الصحة الوطنية حتى في ظل عدم وجود أعراض للإنفلونزا.
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