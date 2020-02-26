سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية: استخدام عبارة "وباء عالمى" لوصف فيروس كورونا غير مبرر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:34 م
الصحة العالمية: استخدام عبارة "وباء عالمى" لوصف فيروس كورونا غير مبرر الفريق الطبى لمكافحة كورونا
جنيف (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمى" لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يسهم فى زيادة المخاوف غير المبررة، وأضاف جيبريسوس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، وأن هذا أمر غير صحيح.

وقال إن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية.

من جانبه، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إلى عدم الهلع بسبب تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم ، شخصت 96.5 % منها في الصين.

وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 12 حالة وفاة و325 حالة إصابة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة وثلاث حالات إصابة جديدة.
وذكرت قناة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" طالب بالتحلي بالهدوء، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

من جهه أخرى كشفت صحيفة (تليجراف) البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الأطباء سيفحصون الآلاف من البريطانيين للتأكد مما إذا كانوا مصابين بفيروس (كورونا المستجد) من عدمه، وذلك وسط مخاوف من أن تفشي المرض في أوروبا قد يعني أنه قد يكون هناك حالات أكثر بكثير في المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني - أنه سيتم تطبيق مراقبة وفحص جماعي ، حيث تكثف بريطانيا من استجابتها للتهديد المتزايد للفيروس، كما يفكر المسؤولون الصحيون في إغلاق المدارس وفرض قيود على النقل في حالة انتشار الخطر.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بعدما لقي أكثر من 2600 شخص حتفهم، وأصيب حوالي 80 ألف آخرين في أكثر من 30 دولة، ومن ضمنها 11 دولة في أوروبا بسبب هذا الفيروس.

ولفتت إلى أن عدد الحالات في إيطاليا ارتفع - بحوالي 100 حالة، ليصل الإجمالي إلى 325 حالة إلى جانب 12 حالة وفاة.
كما طالبت وزارة الصحة البريطانية رعاياها القادمين من شمال إيطاليا بالقيام بعزل ذاتي، بعد تفشى فيروس كورونا في إيطاليا.. داعية رعاياها بتجنب الاختلاط بالمواطنين والتواصل مع خدمة الصحة الوطنية حتى في ظل عدم وجود أعراض للإنفلونزا.

 


الصحه العالميه

كورونا

فيروس كورونا

وباء عالمى

ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة