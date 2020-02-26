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السيول تصل مدينة العريش والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:24 ص
السيول تصل مدينة العريش والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور السيول تصل مدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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وصل قبل قليل سيل مجرى وادى العريش لمدينة العريش بعد يوم من رحلة قطعه مسار مابعد سد الرافعة بوسط سيناء .

وتدفقت مياه السيل فى مجرى وادى العريش وسط المدينة دون أن تسبب أى اضرار فى طريقها للبحر المتوسط .

وسارع من كانوا يشغلون مجرى الوادى من المزارعين برفع مايستطيعون من أدوات الزراعة .

وسبق فى اكتوبر الماضى وصول السيل لمدينة العريش دون أن يخلف اضرار، وسبق فى عام 2010 وصول سيول تسببت خسائر فى مدينة العريش .

وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع حالة الطوارى بكل مواقعها ، وانتشرت قوات الدفاع المدنى والإسعاف حول مجرى وادى العريش تحسبًا لأى اضرار.

وبدورهم اصطف الاهالى فى مجموعات حول جانبى مجرى الوادى يلتقطون الصور التذكارية لسير السيل ببطئ شديد .

وتجاوزت السيول بوسط سيناء اليوم  سد الروافعة على مجرى وادى العريش وبدأت مسارها فى مجرى الوادى تجاه مدينة العريش .

 

وسبق وأعلن أحمد عبد الحليم ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع" ، أن السيول تركزت بمركز ومدينة الحسنة أمس فى منطقة القصيمة والمنبطح وقرية الحمة بوادى الهشيم، ووادى عين الجديرات، ووادى الجايفة، ووادى المويلح ووادى الجرور ووادى المسيسب.

 

وأضاف أن المياه تجمعت أمام سد الروافعة مما زاد من منسوب المياه، وتخطى السد فى اتجاه مدينة العريش، مؤكدا أن الخسائر حتى الآن هى تعطل خط مياة العين، وقطع فى طرق القصيمة العريش، وطريق القصيمة الكنتلا، وطريق الحسنة القصيمة وسقوط طبانات الطرق.

 

 

وفى مركز نخل بوسط سيناء قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن الحياة عادت لطبيعتها فى مناطق مركز نخل بوسط سيناء بعد موجة أمطار وسيول، مضيفا أنه جارى فتح طريق يربط وسط سيناء بمدينة العريش، وتم التغلب على أعطال فى شبكة الكهرباء، وغادرت الأسر التى تم إيوائها بمدرسة منطقة أبو صوان المدرسة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الأمطار توقف هطولها، ولاتزال مسارات الوديان تجرى بها المياه ولم يتم الإبلاغ بأى اضرار.

 

 وقال إن غرفة عمليات مجلس مدينة نخل تتابع الموقف ويتواجد كل أعضاء جهاز تنفيذى مدينة نخل فى مواقع السيول للوقوف على احتياجات الأهالى بعد الانتهاء من توزيع الإعانات العاجلة.

 

 


سيناء

وادى العريش

السيول

العريش

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