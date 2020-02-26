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السيطرة على حريق محدود بمحكمة دمنهور دون حدوث إصابات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:44 ص
السيطرة على حريق محدود بمحكمة دمنهور دون حدوث إصابات مطافئ - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق محدود نشب بالدور الأول بمحكمة دمنهور دون حدوث أى اصابات. كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية .

 

وبالفحص تبين نشوب حريق بغرفة النسخ لمأمورية الاستئناف بمحكمة دمنهور الابتدائية. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن تلف عدد من أجهزة الكمبيوتر والملفات الورقية الخاصة بالعملوجارى تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 

 


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