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السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى "الشبو" المخدر بسوهاج

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:37 م
السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى "الشبو" المخدر بسوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم " ع.ي.ع" 27 سنة  عامل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر، بدائرة مركز البلينا. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم محمود بأمانة سر عصام حسانين ومايكل صبحى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019  بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم  بالاتجار فى الشبو المخدرعلى نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء فى المركز والقرى المجاورة له، حيث إن المتهم يمر بضائقة مالية وتسلل الى عقله الاتجار فى المخدرات سالكا طريق الشيطان  .

 

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من أكياس الشبو وزنت 50 جراما كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  وتم تجديدها من محكمة جنح البلينا 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفى سياق متصل، أمرت النيابة الكلية بشمال سوهاج، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بحبس متهم  من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق بدائرة قسم ثانى سوهاج .

 

كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتظاهر وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

 

 

 


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الشبو

جنايات سوهاج

البلينا

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