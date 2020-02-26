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السجن المشدد 5 سنوات لسمكرى لحيازته حشيش لترويجه بمدينة العاشر من رمضان

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:28 ص
السجن المشدد 5 سنوات لسمكرى لحيازته حشيش لترويجه بمدينة العاشر من رمضان المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، حضوريا حبس سمكرى سيارات بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

 صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 6890 لسنة 2019 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما أحالت النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " محمد م أ ع ع" 20 سنة سمكرى سيارات مقيم دائرة العاشر من رمضان، لحيازته كمية من مخدر الحشيش، لمحكمة الجنايات.

وتبين من أمر الإحالة قيام النقيب محمد أشرف الخشنية، معاون مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط المتهم بحوزته جوال من البلاستيك بداخلة كمية من نبات الحشيش وزنت 1228 جرام، بقصد الإتجار وترويجها داخل مدينة العاشر.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية،كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


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حبس سمكرى سيارات

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