الزراعة : تصدير 121 ألف طن بطاطس مع بداية الموسم الجديد

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ،إن إجمالي ماتم تصديره من بطاطس المائدة مع بدء الموسم التصديرى الجديدة، بلغ 121 ألف طن الى جميع دول العالم ، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى الشحن ، مضيفا أنه تصدير أول شحنة بطاطس الى دولة موريشيوس وهو السوق الجديد الذى تم افتتاحة هو ودول الهند لأول مرة أمام صادرات البطاطس المصرية.

وأضاف " العطار"، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أنه يجرى الشحن والتصدير وسط متابعة ورقابة مشددة ، متابعا أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى تواصل فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية ، خاصة مع دخول عدة أنواع من الفاكهة والخضر الى أسواق عالمية جديدة ، لتزيد من حجم الصادرات المصرية الزراعية لدول العالم ، طبقا للاشتراطات، لافتا الى أن وزارة الزراعة تواصل فتح اسواق جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى ، إن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه الإدارة المركزية للحجر الزراعى بضرورة فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير النقد الأجنبى.