" الزراعة " تحدد 7 توصيات لمكافحة افات أشجار الموز لزيادة الإنتاج .. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر " اليوم السابع "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لأشجار الموز بناءا على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج ومكافحة الآفات .. وهى كالاتى:

-استكمال التخلص من النباتات المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدوري كل فترة.

-التخلص من الحشائش و جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها لا مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها خارج المزرعة.

- بداية زراعة العروة الجديدة ( العروة الربيعي ) من الشتلات في 20 / 2 حتى نهاية مارس .

-مكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والمعدل الموصي بها .

- إزالة أي بزور تظهر حول الأمهات خلال هذه الفترة والمرور الدوري للكشف عن إصابة بالتورد والتبرقش إن وجدت والتخلص من تلك النباتات المصابة بالدفن خارج الحقل .

التسميد في الري بالتنقيط

-يتم الري بدون تسميد حتي 15 / 2 وفي 20/2 يتم إعطاء دفعة تنشيطية للجذور 4 لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدأ من أول مارس .

-يتم الرش الورقي بعد جمع المحصول بمعدل 200 جم سلفات حديد + 200 جم زنك مخلبي +200 جم منجنيز مخلبي + 100 جم سلفات نحاس + 100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس +250 جم يوريا ( لرفع كفائه الامتصاص ) / 600 لتر ماء .

وعن برنامج الري

-يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ) 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .

وعن برنامج المكافحة

-مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق ألدقيقي لمبادة بودر 12 % بمعدل 25 جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5 سم³ / لتر ماء .