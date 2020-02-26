الرقابة الإدارية بالدقهلية: الهيئة حققت 9 مليار جنيه كعائد مكافحة الفساد

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء أسامة حامد مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، أن الهيئة تم إنشائها عام 1958 كقسم من أقسام النيابة الإدارية، وأصبحت هيئة مستقلة عام 1964 وتم تعديل القوانين المنظمة لها عام 2017 فأصبحت تتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، مع تمتعها بالاستقلال المادى والقانونى.

واستعرض حامد، خلال ندوة فى جامعة المنصورة، أعمال الهيئة خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى نوفمبر 2020، قائلاً:" الهيئة حققت ما يقرب من 9 مليار جنيه كعائد مادى من مكافحة الفساد، وتوفير ما يقرب من 20 مليار جنيه نتيجة منع الفساد و توفير 388 مليون جنيه كتصويب إجراء مناقصات، بالإضافة إلى ضبط 1300 طن غذاء فاسد و 134 عبوة دواء فاسد وفحص 917 شكوى وحل مشكلة 582 مواطنا والتحرى عن ما يزيد عن 9 موظف مرشح لشغل وظائف والتأكد من عدم صلاحية 327 منهم لذلك".

وأضاف، أن هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية تقوم ببحث سبل القصور فى مؤسسات الدولة واقتراح وسائل علاجها ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومتابعة المؤشرات الدولية فى منع الفساد ومكافحته، واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى منع الفساد والتحرى عن المرشحين لشغل الوظائف العليا، والتحرى عن قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع، وكشف جرائم التربح باستغلال صفة موظف عام، أو شغل وظيفة ما وبحث شكاوى المواطنين وما ينشر فى الصحف عن الفساد.

وأضاف مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، أنه تم إنشاء إدارات جديدة بالهيئة مثل إدارة دعم الاستثمار وإدارة ترشيح القيادات وإدارة اقتراح ومتابعة المشروعات وإدارة البنية المعلومات، مشيراً إلى أن الهيئة عقدت اتفاقيات دولية مع الهيئات المماثلة فى عدد دول العالم ومكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات وباستضافة مصر فى العام الماضى للمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد بحضور وزراء العدل والداخلية بـ 51 دولة إفريقية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمته جامعة المنصورة اليوم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية تحت عنوان " مكافحة الفساد 2020 بمستشفى الأطفال بالجامعة.

وبحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمداء كليات الجامعة ووكلائها وعدد من أستاذتها وطلابها، مديرى مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة، أسامة موسى أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين وأمناء كليات الجامعة.

وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة لدور هيئة الرقابة الإدارية الهام فى مكافحة الفساد ومنعه مما يزيد من مستوى شفافية المؤسسات المصرية عالميا وجذب الاستثمار الأجنبى لمصر.

وأضاف أن الجامعة تستهدف توعية كافة العاملين بها بدور هيئة الرقابة الإدارية فى منع الفساد ومكافحته وبدور بحوث أساتذة الجامعة التى تساعد متخذى القرار فى تنفيذ طرق الهيئة لمكافحة الفساد ومنعه .



















































