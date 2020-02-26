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الرئيس اليمنى يشيد بجهود السويد فى سبيل تحقيق السلام والاستقرار فى اليمن

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:22 م
الرئيس اليمنى يشيد بجهود السويد فى سبيل تحقيق السلام والاستقرار فى اليمن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
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أشاد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى بمساعى وجهود السويد، فى سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود فى اليمن، وذلك من خلال حرصها ومتابعتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذى رعته بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، وأشار الرئيس اليمنى -خلال استقباله وزيرة خارجية السويد آن ليند، والوفد المرافق لها- إلى التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق والذى للأسف لم تلتزم به المليشيات الانقلابية رغم مرور عام كامل منذ ذلك الوقت، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء.
 
وأشار، إلى حرصه الدائم نحو السلام، "وتقديم التنازلات فى سبيله باعتبار السلام مطلبنا وخيار شعبنا ولا استقرار للبلد إلا بإرساء معالمه"، موضحًا دعم المجتمع الدولى لأمن واستقرار ووحدة اليمن وهذا ما أكد عليه أيضًا القرار الأممى الأخير.
 
من جهتها، أعربت الوزيرة السويدية عن استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة نحو السلام من خلال بذل أى جهود إضافية تفضى لتحقيق تلك الأهداف بما فيها دعم جهود المبعوث الأممى إلى اليمن وكذلك دعم تنفيذ اتفاق الرياض، مثمنة جهود الرئيس اليمنى الدائمة نحو السلام.
 
و كان نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، قد أكد فى وقت سابق، أن ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران مستمرة فى تقويض عملية السلام والاستهتار بالجهود الأممية وتتعمد مضاعفة معاناة اليمنيين وإزهاق أرواح الأبرياء.
 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبا)، أن ذلك جاء خلال لقاء صالح فى العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد .
 
وأشار نائب الرئيس اليمنى إلى سير تنفيذ إتفاق الرياض وما يمثله من فرصة مهمة لتوحيد الصف اليمنى ضد مشروع إيران التخريبي، معربا عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية ومتابعتهم المستمرة على هذا الصعيد، من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الألمانى دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.
 

اليمن

الرئيس اليمنى

عبد ربه منصور

السويد

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