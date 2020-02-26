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الرئيس الجزائرى يصل الرياض فى زيارة للسعودية 3 أيام

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:08 م
الرئيس الجزائرى يصل الرياض فى زيارة للسعودية 3 أيام الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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وصل إلى الرياض، اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، فى زيارة تستمر 3 أيام للمملكة العربية السعودية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أنه كان فى استقباله فى مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
 
وتأتى الزيارة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع فى المنطقة.
 
ويقوم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون ، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
 
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم: "يقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
 
وخلال هذه الزيارة، التى تستغرق ثلاثة أيام، يجرى الرئيس تبون والملك سلمان محادثات، حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق والتشاور فى القضايا التى تهم البلدين، بحسب البيان ذاته.
 
وقالت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس تبون بهذه الزيارة بينما تسعى بلاده لحشد التأييد لعقد قمة تستضيفها حول الأزمة فى ليبيا المجاورة.
 
ورغم أن زيارة الرئيس تبون إلى السعودية ستكون أول زيارة دولة له كرئيس، فقد سافر إلى ألمانيا لحضور اجتماع دولى حول ليبيا وإلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.
 

الرئيس الجزائرى

الجزائر

السعوديه

عبد المجيد تبون

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