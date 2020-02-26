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الرئيس الجزائرى يبدأ اليوم زيارة للسعودية تستمر 3 أيام

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:00 ص
الرئيس الجزائرى يبدأ اليوم زيارة للسعودية تستمر 3 أيام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
كتب مصطفى عنبر ووكالات الأنباء

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يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم الأربعاء تستمر 3 أيام؛ تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم: "يقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وخلال هذه الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، يجري الرئيس تبون والملك سلمان محادثات، حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين، بحسب البيان ذاته.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس تبون بهذه الزيارة بينما تسعى بلاده لحشد التأييد لعقد قمة تستضيفها حول الأزمة في ليبيا المجاورة.

والتقى تبون في العاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء مع أمير قطر.

ورغم أن زيارة الرئيس تبون إلى السعودية ستكون أول زيارة دولة له كرئيس، فقد سافر إلى ألمانيا لحضور اجتماع دولي حول ليبيا وإلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.

 

 


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السعودية

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عبد المجيد تبون

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