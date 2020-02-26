الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

اعلن الديوان الملكى السعودى، منذ قليل، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.
ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء نص البيان كالتالى:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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