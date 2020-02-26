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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:03 م
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز
كتب محمد جمال

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اعلن الديوان الملكى السعودى، منذ قليل، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء نص البيان كالتالى:


" بيان من الديوان الملكي "


انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكى

السعودية

أخبار السعودية

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