"الداخلية" تنهى سلسال الدم فى جلستى صلح لخصومات ثأرية بالفيوم وأسيوط

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قصر حيدر بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط .

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية عزبة خليل الجندى بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .



جلسة صلح بأسيوط



جلسة صلح بالفيوم

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحصين المجتمع من الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تحقيق أرقامًا قياسية فى إنهاء الخصومات الثأرية، ذلك الملف الأخطر على الحياة المجتمعية للصعيد، وما يتركه من تداعيات سلبية، لكن الجميع فى محافظة قنا بداية من المحافظ ومدير الأمن يسيران بخطى كبيرة فى فتح كافة الخصومات والسعى على إنهائها.

الأرقام القياسية التى حققتها المحافظة تتمثل فى نجاح محافظ قنا السابق والحالى، وكافة مدراء الأمن وصولًا للواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا فى إنهاء أكبر خصومة ثأرية شهدتها المحافظة، استمرت على مدار 16 عامًا بين عائلتى الطوايل والغنايم وأسفرت عن مقتل 16 شخصا من العائلتين من بينهم سيدة.

ثقافة المواطنين، والإيمان بأن الأمن والأمان والمحبة بين الناس هى السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المجالات، خاصة أن الخصومات الثأرية تتسبب فى زيادة الاحتقان، وتوقف الحياة لأن الجميع يكون متأهب لاستقبال الموت فى أى لحظة من أطراف العائلات.