"الداخلية الكويتية": تقليص الزيارات بالسجون لشخصين لمنع تسلل "كورونا"

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تسلل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى السجون.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المؤسسات الإصلاحية اللواء فراج الزعبي – خلال الحفل الذي نظمته إدارة السجون لأهالي المفرج عنهم المشمولين بالعفو الأميري بمناسبة الأعياد الوطنية – إن قطاع السجون سيتخذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تسلل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى السجون؛ حيث سيتم فحص جميع الزائرين الذين يقومون بزيارة السجناء، وقصر الزيارة على شخص أو شخصين من أفراد الأسرة فقط، حتى لا يتم نقل أي عدوى أو فيروس بين الزائرين والسجناء.

وأضاف الزعبي أن هناك فحوصات مستمرة للاطمئنان على الأوضاع الصحية للسجناء، خاصة وأن السجن الذي يضم 4600 سجين، يعد أكبر مكان مغلق في الكويت، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين صفوف السجناء حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أمس الافراج عن 151 سجينا، وتخفيف العقوبات عن 839 شخصا محكوما عليهم جنائيا، والعفو عن الغرامات والكفالات لـ569 شخصا، في إطار العفو الأميري بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 11 حالة، إثر تسجيل إصابتين جديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.