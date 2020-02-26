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الحكومة تتعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجات الوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:27 م
الحكومة تتعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجات الوقاية من فيروس كورونا فيروس كورونا
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس "كورونا" المستجد، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية في هذا الصدد، وبدورها قامت وزارة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المرض إلى البلاد والاكتشاف المبكر لأى حالة مشتبه به.

 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (59) المنعقد بتاريخ 17/2/2020، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد 49 موضوعاً.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة تحويل مبلغ (20) مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالى 2019/2020إلى وحدة المعونة الإنمائية (OUDA) التابعة لوزارة التعاون الدولى، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج الدعم الفنى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2020 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 31 مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.


كورونا

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