الحكومة الكويتية تقرر تعطيل الدراسة أسبوعين بسبب كورونا

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أعلن رئيس مركز التواصل الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية لمدة أسبوعين، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأضاف المزرم، فى تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "توتير" - أن مجلس الوزراء الكويتى قرر عقب انتهاء اجتماعه الاستثنائى اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة؛ وذلك اعتبارا من أول مارس المقبل ولمدة اسبوعين، ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 25 حالة، إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.

و شهدت الكويت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، إلى 25 حالة، إثر تسجيل سبع إصابات جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، وقالت الصحة الكويتية- فى بيان صحفى - إن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.

يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحريص، أعلن وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الحريص - في بيان صحفي - أن القرار يأتى فى إطار التزام الوزارة بتطبيق خطة الطواريء الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال إن إدارة النقل البحرى، قامت بالتنسيق مع مؤسسة الموانيء الكويتية، والجهات الحكومية ذات الصلة، بحظر استقبال السفن والبواخر القادمة من ايران، والعراق، والدول التي انتشر بها الفيروس، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للطيران المدني، بمخاطبة شركات الطيران العالمية، لتزويدها بالقرار الصحي لركابها، فضلا عن التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية من جانب، وشركات الطيران من جانب آخر، لتزويد المنافذ الجوية في الكويت بالمعدات الخاصة لحماية عامليها.