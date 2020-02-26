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الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة فى أقل من 24 ساعة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:14 م
الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة فى أقل من 24 ساعة الجيش الليبي
إبراهيم سعيد

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أفادت قناة أسكاى نيوز الإخبارية في نبا عاجل لها، أن الجيش الوطني الليبى أعلن إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة فى أقل من 24 ساعة.

كما أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة حفتير، اليوم، أن القوات الجوية دمرت طائرة تركية مسيّرة، بعد غارة جوية على القسم العسكرى فى قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس.

ويتهم الجيش الوطنى الليبى أنقرة، بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك الضباط، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، والإشراف على تدريبهم.

وكانت قوات الجيش الوطنى الليبى، تمكنت مساء الثلاثاء، من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى منطقة الأحياء البرية بطريق المطار.

وقال مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع" إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد محاولتها استهداف تمركزات قوات الجيش في منطقة الأحياء البرية بطريق المطار في طرابلس.

كان اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطنى الليبى قد أكد أن هناك هدنة فى ليبيا استجابة لنداء من دول صديقة لحل الأزمة الليبية بالمفاوضات، وذكر "المسمارى" أن هناك خسائر كبيرة فى صفوف الأتراك المتواجدين فى ليبيا، وهو ما أكده أردوغان بنفسه، حيث قد يصل القتلى الأتراك فقط إلى 17 قتيلا.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبى، أن القوات الليبية استهدفت أكثر من نقطة، منوها بأن حكومة الوفاق تحاول البحث عن مخرج من الوضع.

 

الجيش الوطني الليبي

خليفة حفتير

أخبار عاجلة

تركيا

اسقاط طائرة تركية

الجيش الليبي

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