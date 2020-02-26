الجيش الأمريكى يعلن إصابة أحد جنوده فى كوريا الجنوبية بفيروس كورونا

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أعلن الجيش الأمريكى أن أحد جنوده المتمركزين فى كوريا الجنوبية أصيب بفيروس كورونا المستجد الذى يواصل تفشيه فى هذا البلد، مشيرا إلى أن هذا أول عسكرى أمريكى على الإطلاق يصاب بالفيروس.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة (الحرة) الامريكية اليوم الأربعاء - إن الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايجو، بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وقد وضع في حجر صحي في مقر إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قد أعلنت، أمس الأول الاثنين، أن 13 جنديا في الخدمة العسكرية أصيبوا بفيروس "كورونا"، مؤكدة عزل نحو 7500 عسكري. وأضافت انه تم تأكيد 10 حالات مصابة بفيروس "كورونا" في الجيش، وحالة واحدة في كل من البحرية، والقوات الجوية ومشاة البحرية.

وقال مون هونغ سيك، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع: "هناك حوالي 350 شخصا ظهرت عليهم أعراض الإصابة، أو كانوا على اتصال مباشر بالمرضى، لكننا طبقنا معايير الحجر الصحي الصارمة كإجراء وقائي".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ-دوو تأجيل تدريبات مشتركة بين جيشي البلدين، وتقليصها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر - في مؤتمر صحفي مشترك في البنتاجون - "أنا متأكد من أننا سنظل مستعدين تماما للتعامل مع أي تهديدات سنواجهها معا".

ومن جانب أخر، أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 12 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن السلطات سجلت أيضا 169 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 1146 حالة.

وتعد كنيسة شينتشونجي التي تضم حوالي 210,000 عضو في جميع أنحاء البلاد، بؤرة لانتشار العدوى، حيث بلغ عدد المصابين المرتبطين بالكنيسة أكثر من نصف عدد حالات الإصابة المؤكدة بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).