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الجزائر تسجيل ثان حالة إصابة بفيروس كورونا لشاب 33 عاما

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:07 م
الجزائر تسجيل ثان حالة إصابة بفيروس كورونا لشاب 33 عاما فيروس كورونا
إبراهيم سعيد

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سجلت الجزائر، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، مشيرة إلى أن المصاب شاب جزائري، يبلغ من العمر 33 عاما.

 

ويتفشى الفيروس يوميا، في بلدان جديدة، فقد بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 30 دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات، وأكثر من 2500 إصابة.

 

وكان هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، قال اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفا و988 حالة فى 33 دولة، إلا أنه لا داعى للفزع بسبب التفشي، مضيفا فى مؤتمر صحفى فى روما "لا داعى حقا للذعر"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين فى المائة ويبلغ حاليا واحدا فى المائة فى الصين التى يوجد بها 96.5 فى المائة من حالات الإصابة على مستوى العالم.

 
 
 

 


الجزائر

إصابة

فيروس كورونا

شاب جزائري

أخبار عاجلة

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