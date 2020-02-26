الجار الله: أكثر من 500 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا فى إيران والسلطة تكذب

كتب محمد شعلان

أكد الكاتب الصحفي، أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، أن إيران تتلاعب بأرقام المصابين بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "إيران تكذب على الإقليم، إيران عندها فوق العشرة آلاف حالة كاورونا متفشية.. الموتى من هذا الوباء أكثر من خمسمائة بتأثير المرض، الوباء في إيران سينتشر والسبب ليس هناك عناية إيران مشغولة في إنتاج صواريخ الموت كل أموال الدولة تنفق على معدات الموت لا معدات الحياة".



احمد الجار الله على تويتر

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفيات إلى 19 شخصا، وإصابة 139 أخرين، وذلك بعد وفاة 4 حالات جديدة.

وفى أحدث احصائياتها، بلغ عدد الإصابات والوفيات بالفيروس فى مدينة قم 15 شخصا، و9 فى إقليم جيلان و4 فى العاصمة طهران، وشخص فى إقليم مركزى و 3 فى خوزستان و2 فى سيستان وبلوشستان وشخص فى كرمانشاه وشخص فى اردبيل وشخص فى مازندران وشخص فى لرستان وشخص فى سمنان و2 فى كهجيلوية وشخص فى هرمزجان.

كان أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جائت نتائجه ايجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة. وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسي، ودعا للافراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشي الفيروس فى السجون.

وأجل مجلس خبراء القيادة فى إيران جلسته الأولى بعد الانتخابات بسبب فيروس كورونا، بعد أن حصد أرواح 16 شخصا وارتفعت عدد الإصابات بالفيروس القاتل إلى 95 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية، وبحسب بيان أصدرته هيئة رئاسة المجلس، "سيتم تأجيل الجلسة فى اطار العمل بالتوصيات الوقائية".

كما أجلت السلطات الإيرانية افتتاح معرض الكتاب فى دورته الـ 33 فى العاصمة طهران، إلى بعد شهر رمضان، بسبب مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.