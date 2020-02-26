التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق 15 سنة

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل البدء في تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (الفردان - بورسعيد – بئر العبد)؛ الذي تعرض للسرقة عقب ثورة 25 يناير 2011؛ وذلك في ضوء قيام وزارة النقل بحصر السرقات التي تمت خلال الفترة من 2011 – 2012. ويهدف المشروع إلى الاستفادة بكوبري الفردان الجاري تطويره وازدواجه واستكماله على قناة السويس الجديدة، وكذا ربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق (القنطرة – العريش).

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لمدة 15 سنة، وهو ما سيسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وتسعى وزارة النقل لاستلام أول دفعة من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو مع شركة هونداى روتم الكورية خلال شهر إبريل المقبل، حيث تضغط الوزارة من أجل استلام أول دفعة وعددها 4 قطارات بالتزامن مع افتتاح وتشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتدة من النزهة حتى عدلى منصور، على أن يتم تجريب واختبار هذه القطارات الجديدة وتشغيلها فى نقل الركاب بالخط الثالث خلال يونيو المقبل.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن المهندس كامل الوزير وزير النقل وجه بمتابعة إجراءات استلام القطارات الجديدة وضرورة استلام أول دفعة منها نهاية إبريل، على أن يتوالى عقب ذلك وصول باقى القطارات الجديدة والتعاقد عليها وعددها 32 قطارات بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.1 مليار جنيه، بحيث يكتمل وصول القطارات الـ 32 قبل نهاية 2021.