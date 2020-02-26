البيت الأبيض: ترامب ومودى يأملان أن تتمخض محادثات عن اتفاق تجارة أولى

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند نارايندرا مودى اتفقا على الانتهاء "سريعا" من محادثات التجارة الجارية التى يأملان فى أن تقود إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجارى ثنائي بين البلدين. ويأتي الإعلان في أعقاب زيارة ترامب للهند يومي 24 و25 فبراير والتي أبرم خلالها صفقة لبيع معدات عسكرية للهند بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وذكر البيت الأبيض في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء "اتفق (ترامب ومودي) على الانتهاء سريعا من المفاوضات الجارية، والتي يأملان في أن تصبح المرحلة واحد من اتفاق تجاري ثنائي شامل يعكس الطموحات الواقعية والإمكانات الكاملة للعلاقات التجارية بين البلدين" دون التطرق لتفاصيل عما سوف يتضمنه الاتفاق.

وأمس، انتقد ترامب الهند بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة قائلا "الهند تفرض أعلى رسوم على مستوى العالم على الأرجح".

وقبل الزيارة، استمرت المفاوضات الصعبة بين الطرفين لشهور سعيا لتضييق هوة الخلافات بشأن المنتجات الزراعية والأجهزة الطبية والتجارة الرقمية والرسوم الجديدة.

وقالت ترامب "إذا كان هناك اتفاق مع الهند سيُبرم بحلول نهاية العام وإذا لم يحدث سيكون هناك أمر آخر".

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده تريد أن تلقي معاملة عادلة وفتح الأسواق الهندية أمامها بالمثل.