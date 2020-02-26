سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: ترامب ومودى يأملان أن تتمخض محادثات عن اتفاق تجارة أولى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:40 ص
البيت الأبيض: ترامب ومودى يأملان أن تتمخض محادثات عن اتفاق تجارة أولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند نارايندرا مودى اتفقا على الانتهاء "سريعا" من محادثات التجارة الجارية التى يأملان فى أن تقود إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجارى ثنائي بين البلدين. ويأتي الإعلان في أعقاب زيارة ترامب للهند يومي 24 و25 فبراير والتي أبرم خلالها صفقة لبيع معدات عسكرية للهند بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وذكر البيت الأبيض في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء "اتفق (ترامب ومودي) على الانتهاء سريعا من المفاوضات الجارية، والتي يأملان في أن تصبح المرحلة واحد من اتفاق تجاري ثنائي شامل يعكس الطموحات الواقعية والإمكانات الكاملة للعلاقات التجارية بين البلدين" دون التطرق لتفاصيل عما سوف يتضمنه الاتفاق.

وأمس، انتقد ترامب الهند بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة قائلا "الهند تفرض أعلى رسوم على مستوى العالم على الأرجح".

وقبل الزيارة، استمرت المفاوضات الصعبة بين الطرفين لشهور سعيا لتضييق هوة الخلافات بشأن المنتجات الزراعية والأجهزة الطبية والتجارة الرقمية والرسوم الجديدة.

وقالت ترامب "إذا كان هناك اتفاق مع الهند سيُبرم بحلول نهاية العام وإذا لم يحدث سيكون هناك أمر آخر".

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده تريد أن تلقي معاملة عادلة وفتح الأسواق الهندية أمامها بالمثل.

 


ترامب

البيت الابيض

الهند

اتفاق تجارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة